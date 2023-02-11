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47 минут назад

Тайгер Вудс объявил о возвращении к участию в соревнованиях

Говорит Москва

Американский гольфист, в частности, выступит на турнире Genesis Invitational на следующей неделе.

Тайгер Вудс объявил о возвращении к участию в соревнованиях
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Это будет его первое появление на поле со времени Открытого чемпионата в июле, сообщает CNN.

В течение года он соревновался в трёх крупных турнирах, но на мероприятии PGA Tour — организатора основных гольф-туров в Северной Америке — появится впервые с 2020 года. Как отмечает The Guardian, в минувшем году Вудсу разрешали передвигаться по полю на карте.

В феврале 2021 года спортсмен попал в автомобильную аварию. Он ехал через город Ранчо Палос Вердес недалеко от Лос-Анджелеса, когда его автомобиль Genesis пересёк разделительную полосу и съехал в кювет. Вудса зажало в машине, он получил множественные переломы ног и в перенёс несколько операций.

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