Тайгер Вудс объявил о возвращении к участию в соревнованиях

Американский гольфист, в частности, выступит на турнире Genesis Invitational на следующей неделе.

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Это будет его первое появление на поле со времени Открытого чемпионата в июле, сообщает CNN.

В течение года он соревновался в трёх крупных турнирах, но на мероприятии PGA Tour — организатора основных гольф-туров в Северной Америке — появится впервые с 2020 года. Как отмечает The Guardian, в минувшем году Вудсу разрешали передвигаться по полю на карте.