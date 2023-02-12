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23 минуты назад

Глава МОК призвал политиков не вмешиваться в спортивные вопросы

Илья Родин

Глава МОК Томас Бах заявил, что политики не должны решать, спортсмены каких стран могут участвовать в международных турнирах, а каких - нет. Об этом пишет РИА «Новости».

Главу МОК возмутило вмешательство политиков в вопросы допуска россиян к ОИ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 25 января МОК выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные состязания в нейтральном статусе. Заявление комитета вызвало бурную дискуссию в СМИ и на правительственном уровне.

Бах напомнил, что на чемпионате Австралии украинская теннисистка Катерина Байндль сыграла с россиянкой Камиллой Рахимовой, выступавшей с нейтральным статусом. Кроме того, победительницей престижного турнира стала белорусская спортсменка Арина Соболенко, у которой также был заявлен нейтральный статус.

По его мнению, если возможно появление россиян и белорусов на теннисном корте, то вполне допустимо в бассейне или зале.

Олимпийский комитет серьезно относится к проблемам прав человека, должен учитывать их, подчеркнул Бах.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях», - заявил глава МОК.

Если политики будут принимать решения по этому вопросу, это станет концом международных соревнований, резюмировал Бах.

Летние виды спорта,Катерина Байндль,Камилла Рахимова,Арина Соболенко,Томас Бах,
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