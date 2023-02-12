Тарасова объяснила значимость слов главы МОК Баха о допуске россиян на ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который раскритиковал правительства некоторых стран за давление на организацию по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на летние Игры 2024 года.
"Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять на него. Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы", - заявила Тарасова РИА Новости.
Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российские и белорусские атлеты, как ожидается, смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе, как это было на двух прошедших Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась о приглашении представителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на конференцию под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).