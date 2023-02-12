Тарасова объяснила значимость слов главы МОК Баха о допуске россиян на ОИ-2024

"Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять на него. Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы", - заявила Тарасова РИА Новости.