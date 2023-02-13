«Канзас-Сити» обыграл «Филадельфию» в финале Супербоула - 2023

В финальной игре сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» оказался сильнее «Филадельфии Иглз».

Игра прошла на «Стэйт Фарм Стэдиум» в Глендейле, штат Аризона, и завершилась победой «Чифс» со счетом 38:35.

Всего ярдов набрано: 401 у «Иглз» против 319 у «Чифс», пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.

Самым ценным игроком Супербоула-2023 был признан Патрик Махоумс («Канзас-Сити»). На его счету 2 тачдауна, 235 ярдов, 24 точных передачи из 35 и ни одного перехвата.

Для «Канзас-Сити» эта победа стала третьей в истории. До этого команда становилась победителем Супербоула в 1969-м и 2019-м годах.

«Филадельфия» уступила в финале Супербоула в третий раз. На счету «Иглз» лишь один чемпионский трофей, завоеванный в 2017-м году.