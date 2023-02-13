Самадов высказался о мотивации штангистов в условиях изоляции

Члены сборной России по тяжелой атлетике в условиях длительного отсутствия международных стартов испытывают определенные проблемы с мотивацией, однако тренерам национальной команды пока удается настраивать спортсменов на работу с полной отдачей. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал старший тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

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"Было бы лукавством отрицать тот факт, что в условиях длительного отсутствия международных стартов нашим спортсменам тяжелее настраивать себя на тренировки и выступления на внутрироссийских турнирах, - сказал Самадов. - Человека двигает наверх и вперед цель, тренеры прилагают все силы, чтобы стимулировать спортсменов тренироваться с полной отдачей. Пока нам это удается, но насколько этого хватит, не могу сказать".

"Если нас не допустят на чемпионат Европы, то многие ведущие спортсмены будут выступать на турнире "Сила Сибири" в Красноярске в начале апреля. Там будут состязаться тяжелоатлеты в весовых категориях начиная с 96 кг. Затем планируется выезд на чемпионат Белоруссии", - добавил тренер.

Чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Турнир является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже. Российские и белорусские тяжелоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.

Открытый чемпионат Белоруссии пройдет с 2 по 7 мая в Могилеве, чемпионат России - в Новом Уренгое с 12 по 17 июня. С 4 по 10 августа в белорусском Гродно пройдут состязания тяжелоатлетов в рамках Игр стран СНГ.