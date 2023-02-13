В Башкирии утвердили стипендии медалистам Олимпийских игр

Ежемесячные стипендии учреждены в Башкирии для победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Их тренерам будет выплачиваться половина от стипендии спортсмена, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник.
"Учредить спортивные стипендии чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в составе сборных команд РФ в размере 30 тыс. рублей в месяц, серебряным призерам - 25 тыс. рублей, бронзовым призерам - 20 тыс. рублей, тренерам - в размере 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат", - сообщил Хабиров.
Он отметил, что стипендии учреждены по предложению регионального министерства спорта и станут благодарностью спортсменам за высокие достижения.