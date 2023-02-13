В Башкирии утвердили стипендии медалистам Олимпийских игр

Ежемесячные стипендии учреждены в Башкирии для победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Их тренерам будет выплачиваться половина от стипендии спортсмена, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник.