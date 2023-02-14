Дзюдоисты из РФ выступят в нейтральном статусе в Ташкенте

— У нас другая ситуация с отборочными соревнованиями: дзюдоисты отбираются не через континентальные турниры, а через систему рейтинговых соревнований, куда входят чемпионаты мира, Гран при, «Гранд Шлемы» и «Мастерс». Они проходят на разных континентах и мы можем выбирать, куда мы поедем. Сейчас мы планируем поехать в марте в Ташкент на «Гранд Шлем». Участие в нейтральном статусе, изменений по этому поводу не было. И мужская, и женская сборная готовы, все настроены по боевому. Ведем дискуссию с Международной федерацией дзюдо (IJF), которая должна начать регистрацию на эти соревнования в самые ближайшие дни. Надеемся, что сможем поехать в Ташкент и набрать (рейтинговые) баллы для участия в Олимпийских играх.