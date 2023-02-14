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1 час назад

Российские дзюдоисты планируют выступить в нейтральном статусе на турнире в Ташкенте

Матч ТВиещё 1

Российские дзюдоисты планируют выступить в нейтральном статусе на турнире «Гранд Шлем», который пройдет в Ташкенте, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Дзюдоисты из РФ выступят в нейтральном статусе в Ташкенте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир в столице Узбекистана запланирован на 3–5 марта.

— У нас другая ситуация с отборочными соревнованиями: дзюдоисты отбираются не через континентальные турниры, а через систему рейтинговых соревнований, куда входят чемпионаты мира, Гран при, «Гранд Шлемы» и «Мастерс». Они проходят на разных континентах и мы можем выбирать, куда мы поедем. Сейчас мы планируем поехать в марте в Ташкент на «Гранд Шлем». Участие в нейтральном статусе, изменений по этому поводу не было. И мужская, и женская сборная готовы, все настроены по боевому. Ведем дискуссию с Международной федерацией дзюдо (IJF), которая должна начать регистрацию на эти соревнования в самые ближайшие дни. Надеемся, что сможем поехать в Ташкент и набрать (рейтинговые) баллы для участия в Олимпийских играх.

— А Азиатские игры?

— Мы не думаем об этом. У нас есть возможность отобраться на Олимпийские игры через другие соревнования, — сказал Соловейчик «Матч ТВ».

По информации «Матч ТВ», в российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения для участия в азиатских турнирах. Приглашение участвовать в Азиатских играх уже получили Федерация спортивной гимнастики России и Федерация спортивной борьбы России, об этом «Матч ТВ» сообщили главы организаций.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Сергей Соловейчик,
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