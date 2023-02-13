Винер поддержала позицию главы МОК о невмешательстве правительств стран в спорт

«Моё мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Поэтому я могу на сегодняшний день приветствовать его заявления, а что он скажет завтра — я не знаю, что ожидать от всего этого сообщества и него самого», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».