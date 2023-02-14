Российские борцы примут участие в клубном чемпионате мира в Иране

Сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Сборная вылетает в Тегеран 15 февраля, в составе нашей делегации 16 человек, - сообщил Мамиашвили. - Поедут первые-вторые номера команды".

Чемпионат мира пройдет 17-18 февраля. Участниками турнира также станут команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии.