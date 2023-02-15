Источник: состояние Романа Костомарова оценивается как крайне нестабильное

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после операции на кистях рук оценивается как крайне нестабильное, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста. Издание подтверждает, что после проведения ампутации на кистях спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

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Ранее сообщалось, что ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.