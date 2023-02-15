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2 часа назад

Источник: состояние Романа Костомарова оценивается как крайне нестабильное

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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после операции на кистях рук оценивается как крайне нестабильное, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста. Издание подтверждает, что после проведения ампутации на кистях спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

Источник: состояние Романа Костомарова оценивается как крайне нестабильное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. Накануне СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.

Летние виды спорта,Роман Костомаров,
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