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1 час назад

«Решение о допуске российских спортсменов к ОИ-2024 еще не принято» — заявление МОК

Матч ТВиещё 2

Пресс служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года еще не принято.

МОК: «Решение о допуске российских спортсменов к ОИ-2024 еще не принято»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В конце января МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На прошлой неделе в МОК отметили, что у организации еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск россиян к соревнованиям.

— Преждевременно говорить о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх. Решение пока не принято. Речь идет об участии спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпиаде в Париже для спортсменов из России и Белоруссии, — говорится в заявлении.

— Кто будет отвечать за определение того, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает СВО? Каковы критерии для определения этого?

— В настоящее время ведется разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос, — дополняется ответ на сайте МОК.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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