МОК: «Решение о допуске российских спортсменов к ОИ-2024 еще не принято»

— Преждевременно говорить о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх. Решение пока не принято. Речь идет об участии спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпиаде в Париже для спортсменов из России и Белоруссии, — говорится в заявлении.