Всемирная федерация тхэквондо рассмотрит вопрос допуска россиян

"МОК проведет более конкретные обсуждения по вопросу допуска спортсменов [из России и Белоруссии] на заседании исполнительного комитета в конце марта. В зависимости от результатов мы решим, смогут ли российские и белорусские спортсмены принять участие в соревнованиях под эгидой организации начиная с апреля", - сказал Чон Вон Чо.