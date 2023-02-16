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1 час назад

Всемирная федерация тхэквондо рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов в апреле

ТАСС

Руководство Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) может отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации в апреле. Об этом в четверг сообщил глава организации Чон Вон Чо, комментарий которого приводит агентство Рёнхап.

Всемирная федерация тхэквондо рассмотрит вопрос допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"МОК проведет более конкретные обсуждения по вопросу допуска спортсменов [из России и Белоруссии] на заседании исполнительного комитета в конце марта. В зависимости от результатов мы решим, смогут ли российские и белорусские спортсмены принять участие в соревнованиях под эгидой организации начиная с апреля", - сказал Чон Вон Чо.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по различным видам спорта.

В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил о готовности пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в континентальных соревнованиях, включая предстоящие летние Азиатские игры в Китае.

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