Всемирная федерация тхэквондо рассмотрит вопрос допуска россиян

Руководство Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) может отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации в апреле. Об этом в четверг сообщил глава организации Чон Вон Чо, комментарий которого приводит агентство Рёнхап.
"МОК проведет более конкретные обсуждения по вопросу допуска спортсменов [из России и Белоруссии] на заседании исполнительного комитета в конце марта. В зависимости от результатов мы решим, смогут ли российские и белорусские спортсмены принять участие в соревнованиях под эгидой организации начиная с апреля", - сказал Чон Вон Чо.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по различным видам спорта.
В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил о готовности пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в континентальных соревнованиях, включая предстоящие летние Азиатские игры в Китае.