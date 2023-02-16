Польша готова объявить бойкот Олимпийским играм 2024 года в Париже, если руководство Международного олимпийского комитета допустит до соревнований российских и белорусских спортсменов. Такое заявление сделал министр спорта и туризма страны Камиль Бортничук.
«Бойкот остаётся нашей сильнейшей картой. Мы как поляки говорим, что нужно быть готовыми к применению такого аргумента. Мы не можем исключить этот сценарий, но только в ситуации, когда все другие движения и попытки переговоров не встретят понимания МОК», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт».
МОК 25 января сообщил о возможности допуска к международным соревнованиям тех россиян и белорусов, кто не поддерживал активно спецоперацию и не нарушал антидопинговый кодекс.
Французская столица ранее принимала у себя летние Олимпийские игры дважды — 1900 и 1924 годах.