«Бойкот остаётся нашей сильнейшей картой. Мы как поляки говорим, что нужно быть готовыми к применению такого аргумента. Мы не можем исключить этот сценарий, но только в ситуации, когда все другие движения и попытки переговоров не встретят понимания МОК», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт».