Польша пригрозила МОК бойкотом Олимпиады из-за россиян

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна пойдёт на бойкот летних Олимпийских игр-2024 в Париже, если до участия в соревнованиях допустят спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Бортничук отметил, что считает бойкот самой сильной мерой воздействия, которая есть у Польши. По его словам, в стране уже «потенциально готовы» к объявлению бойкота, но это будет последним средством, если все другие способы давления не подействуют на Международный олимпийский комитет.

«У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже», – добавил министр.

Он также подтвердил, что Россия и Беларусь не примет участие в Европейских играх, которые в этом году состоятся в Кракове. По словам Бортничука, представителей из этих стран не допустят даже под нейтральным флагом.