Около 80 россиян примут участие в соревнованиях в Иране в 2023 году

Порядка 80 российских спортсменов выступят на соревнованиях в Иране в 2023 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.
РФ и Иран проведут более 60 мероприятий в рамках подписанного 15 февраля меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между странами в спортивной сфере. Документ рассчитан на период с 2023 по 2024 годы и предусматривает проведение совместных спортивных и тренировочных мероприятий по 20 видам спорта.
"Документ предполагает формирование и функционирование рабочей группы по физической культуре и спорту, возглавляемой заместителями министров ведомств двух стран, углубление сотрудничества в области спортивной науки, установление контактов и развитие сотрудничества между подведомственными организациями, выработку согласованных подходов в работе с международными организациями. В плане отмечены совместные тренировочные мероприятия по олимпийским, неолимпийским, традиционным видам спорта. Запланировано участие спортсменов из Ирана и России в соревнованиях на территории двух стран, среди которых бадминтон, бокс, дзюдо, легкая атлетика, спортивная борьба, фехтование, футбол, тхэквондо, шахматы, плавание, водное поло, теннис, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, тяжелая атлетика, паралимпийские виды спорта. Одним из направлений является организация учебно-методических семинаров для спортсменов, спортивных судей, тренеров и специалистов в сфере спорта и физической культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.
14 февраля президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Иране, который пройдет с 17 по 18 февраля. В турнире также примут участие команды Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Индии. 16 февраля агентство Тасним со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа сообщило, что российские и иранские футболисты проведут товарищескую встречу. По информации источника, матч пройдет 22 или 23 марта в Тегеране.