Около 80 россиян примут участие в соревнованиях в Иране в 2023 году

"Документ предполагает формирование и функционирование рабочей группы по физической культуре и спорту, возглавляемой заместителями министров ведомств двух стран, углубление сотрудничества в области спортивной науки, установление контактов и развитие сотрудничества между подведомственными организациями, выработку согласованных подходов в работе с международными организациями. В плане отмечены совместные тренировочные мероприятия по олимпийским, неолимпийским, традиционным видам спорта. Запланировано участие спортсменов из Ирана и России в соревнованиях на территории двух стран, среди которых бадминтон, бокс, дзюдо, легкая атлетика, спортивная борьба, фехтование, футбол, тхэквондо, шахматы, плавание, водное поло, теннис, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, тяжелая атлетика, паралимпийские виды спорта. Одним из направлений является организация учебно-методических семинаров для спортсменов, спортивных судей, тренеров и специалистов в сфере спорта и физической культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.