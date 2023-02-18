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53 минуты назад

Кличко раскритиковал Томаса Баха за поддержку спортсменов из России

Илья Родин

Владимир Кличко, бывший украинский боксер-тяжеловес, раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за поддержку российских спортсменов. Об этом пишет FAZ.

Кличко обвинил Томаса Баха в поддержке Москвы
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По мнению Кличко, глава МОК защищает интересы Москвы, а не олимпийские ценности.

Бывший боксер отметил, что Бах не имеет права стоять под белым (нейтральным) флагом. Он добавил, что в настоящее время политика, бизнес и спорт тесно срослись друг с другом.

Президент МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

«Олимпийские игры, в частности, всегда были частью политики. Всегда», - подчеркнул Кличко.

Напомним, что ранее Бах отреагировал на общественно-политическую дискуссию о допуске российских и белорусских атлетов к Играм. Он высказался категорически против вмешательства политиков в спортивные вопросы.

Летние виды спорта,Томас Бах,Владимир Кличко,
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