Сборная России по тяжелой атлетике подала заявку на чемпионат Европы

«Если бы мы не подали заявку сейчас, а они подаются заблаговременно, то потом, в случае положительного решения по допуску, такой возможности бы не было.



Европейская федерация (EWF) выступает за то, чтобы российские спортсмены выступали на европейских стартах при условии, что МОК примет такое решение», — сказал Агапитов «Матч ТВ».