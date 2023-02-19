Сборная России по тяжелой атлетике подала заявку на чемпионат Европы

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике подала заявку для участия в чемпионате Европы.
Соревнования пройдут в Ереване 15–23 апреля.
«Если бы мы не подали заявку сейчас, а они подаются заблаговременно, то потом, в случае положительного решения по допуску, такой возможности бы не было.
Европейская федерация (EWF) выступает за то, чтобы российские спортсмены выступали на европейских стартах при условии, что МОК примет такое решение», — сказал Агапитов «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.
Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.