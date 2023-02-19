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1 час назад

Сборная России по тяжелой атлетике подала заявку на чемпионат Европы

Газета.Ruиещё 4

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике подала заявку для участия в чемпионате Европы.

Сборная России по тяжелой атлетике подала заявку на чемпионат Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования пройдут в Ереване 15–23 апреля.

«Если бы мы не подали заявку сейчас, а они подаются заблаговременно, то потом, в случае положительного решения по допуску, такой возможности бы не было.

Европейская федерация (EWF) выступает за то, чтобы российские спортсмены выступали на европейских стартах при условии, что МОК примет такое решение», — сказал Агапитов «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Летние виды спорта,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,
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