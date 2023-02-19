Голландка побила 40-летний мировой рекорд в беге на 400 метров

Голландская бегунья Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении. На зимнем чемпионате Нидерландов она пробежала дистанцию за 49,26 секунды, сообщает De Telegraaf.

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал спортсменке из Чехословакии Ярмиле Кратохвиловой (49,59). Она установила его 41 год назад.

В феврале Бол уже демонстрировала сенсационную форму, установив неофициальный мировой рекорд в беге на 500 метров (1,05,63). Она также пробежала 200 метров, установив рекорд Нидерландов (22,87).

Мировой рекордсменке 22 года, она завоевывала бронзу на токийской Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат Европы и два раза - чемпионат континента в помещении.