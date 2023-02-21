МОК: Резолюция Европарламента по спортсменам из России и Беларуси противоречит Олимпийской хартии

Международный олимпийский комитет ответил на резолюцию Европарламента, который осудил МОК за желание предоставить спортсменам из России и Беларуси принять участие в отборе к Олимпиаде в Париже.

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В МОК подчеркнули, что на данный момент нет никакого решения о возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену. Но любые попытки запретов будут противоречить Олимпийской хартии.

Ранее Европарламент осудил желание МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси до участия в международных турнирах, за что проголосовали 444 депутата из более чем 500. Также законодатели призвали 27 стран Евросоюза оказать давление на МОК.

"Специальные докладчики ООН в области культурных прав и по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости заявили о том, что МОК и олимпийское сообщество также несут непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Просьба Европарламента о "многогранной изоляции" всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению", - говорится в ответе МОК.

В организации добавили, что резолюция Европарламента противоречит независимости спортивных организаций, объединяющей миссии Олимпийских игр, Олимпийской хартии, которую страны Евросоюза неоднократно одобряли.