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31 минуту назад

НОК Австралии выступил за допуск россиян к Олимпийским играм в нейтральном статусе

Sports.ruиещё 2

Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

НОК Австралии выступил за допуск россиян к ОИ в нейтральном статусе
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Guardian.

«Вопрос участия России и Беларуси в Олимпиаде – это очень сл

У Международного олимпийского комитета (МОК) есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду.

AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств.

Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», – сказал представитель AOC.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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