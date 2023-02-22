НОК Австралии выступил за допуск россиян к ОИ в нейтральном статусе

Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Guardian.

«Вопрос участия России и Беларуси в Олимпиаде – это очень сл

У Международного олимпийского комитета (МОК) есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду.

AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств.

Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», – сказал представитель AOC.