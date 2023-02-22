Австралия выступила за допуск россиян к ОИ-2024

«Спорт дает нам эту надежду. AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», — добавили в АОС.