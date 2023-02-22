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54 минуты назад

Австралия выступила за допуск россиян к ОИ-2024

Елена Прошина

Олимпийский комитет Австралии выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году, в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Guardian.

Австралия выступила за допуск россиян к ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АОС отметили, что данный вопрос является «очень сложным», но у Международного олимпийского комитета есть «мандат на объединение мира с помощью мирного соревнования».

«Спорт дает нам эту надежду. AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», — добавили в АОС.

Напомним, что в конце января МОК заявил о намерении рассмотреть возможность допуска спортсменов РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Но окончательного решения по данному вопросу пока нет. ОИ-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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