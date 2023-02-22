Россиян пригласили принять участие в Боливарианских играх

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президент страны по вопросам развития общественного и территориального развития Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в Боливарианских играх, традиционно проводящихся среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

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Встреча сторон прошла 22 февраля. Боливарианские игры состоятся с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

"Не сомневаюсь, что Боливарианские игры с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами", - отметил во время встречи Матыцин, который также пригласил делегации Венесуэлы к участию в спортивных соревнованиях в России.

Взаимодействие России и Венесуэлы в области спорта и физической культуры основывается на программе сотрудничества, подписанной в октябре 2021 года. В настоящее время разрабатывается план мероприятий по реализации программы сотрудничества, предусматривающий проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий, обмен опытом среди тренерского состава по художественной гимнастике, дзюдо, боксу, спортивной борьбе, фехтованию и плаванию.