Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

Российских спортсменов пригласили принять участие в Боливарианских играх

ТАСС

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президент страны по вопросам развития общественного и территориального развития Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в Боливарианских играх, традиционно проводящихся среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

Россиян пригласили принять участие в Боливарианских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча сторон прошла 22 февраля. Боливарианские игры состоятся с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

"Не сомневаюсь, что Боливарианские игры с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами", - отметил во время встречи Матыцин, который также пригласил делегации Венесуэлы к участию в спортивных соревнованиях в России.

Взаимодействие России и Венесуэлы в области спорта и физической культуры основывается на программе сотрудничества, подписанной в октябре 2021 года. В настоящее время разрабатывается план мероприятий по реализации программы сотрудничества, предусматривающий проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий, обмен опытом среди тренерского состава по художественной гимнастике, дзюдо, боксу, спортивной борьбе, фехтованию и плаванию.

Также Министерство спорта РФ оказывает консультационную поддержку венесуэльской стороне относительно вопросов реформирования Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и других вопросах антидопингового направления.

Летние виды спорта,Олег Матыцин,Минспорт России,ЮНЕСКО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий