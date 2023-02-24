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2 часа назад

Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко из-за её высказываний

Чемпионат.comиещё 12

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), председатель комиссии по этике Ирина Рабер сообщила, что академия двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» направила жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко из-за её высказываний.

Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко из-за её высказываний
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Подопечная Федченко Алина Горбачёва победила на первенстве России среди юниоров. Плющенко раскритиковал судейство на соревнованиях, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.

«Да, было такое заявление. Что касается формулировок, у меня нет сейчас текста перед глазами», — приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».

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