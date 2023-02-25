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50 минут назад

14-летняя школьница из Подмосковья установила 12 всероссийских рекордов по тяжелой атлетике

Газета.Ru

На первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 14-летняя Варвара Кузьминова из Подмосковья показала феноменальный результат, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Школьница установила 12 рекордов РФ по тяжелой атлетике
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской областиМинистерство физической культуры и спорта Московской области

Школьница тренируется в отделении Московской областной «Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике», на соревнованиях в Выборге ей удалось побить действующие рекорды России в своей возрастной группе.

«Наша подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова в ходе выступления на первенстве России по тяжелой атлетике установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 кг 13 15 лет и три рекорда России среди девушек 13-17 лет, результаты которых превышают действующие рекорды Европы», — сообщили в министерстве.

Юная спортсменка стала абсолютной победительницей первенства страны, всего же в копилке сборной Подмосковья 29 медалей, восемь из которых золотые.

Ранее сообщалось о том, что восьмилетняя жительница Барнаула стала рекордсменкой по стрельбе из лука во время стойки на одной руке.

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