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39 минут назад

Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам

Lenta.ru

Шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша. Документ подписали во время встречи представителей стран с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом.

«Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены», — сказано в декларации.

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20 февраля сообщалось, что около 30 стран направили МОК письмо против возвращения российских спортсменов на соревнования. Уточнялось, что позиция по этому вопросу не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в турнирах.

В конце января в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Вадим Гутцайт,
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