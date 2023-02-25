Российских фехтовальщиков могут допустить до международных турниров

«Внеочередной конгресс FIE состоится 10 марта. Он пройдет в режиме видеоконференции. Оцениваю шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», — приводит слова Мамедова РИА Новости.