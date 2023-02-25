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15 минут назад

Российских фехтовальщиков могут допустить до международных турниров

Газета.Ru

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе весной может допустить спортсменов национальной команды к участию в международных соревнованиях.

Российских фехтовальщиков могут допустить до международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внеочередной конгресс FIE состоится 10 марта. Он пройдет в режиме видеоконференции. Оцениваю шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Летние виды спорта,Ильгар Мамедов,
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