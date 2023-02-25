Российских фехтовальщиков могут допустить до международных турниров

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе весной может допустить спортсменов национальной команды к участию в международных соревнованиях.
«Внеочередной конгресс FIE состоится 10 марта. Он пройдет в режиме видеоконференции. Оцениваю шансы на возвращение к участию в международных соревнованиях как высокие. По моей информации, они достаточно высоки. Но вряд ли нас допустят выступать под нашим флагом», — приводит слова Мамедова РИА Новости.
Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.