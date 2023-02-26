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1 час назад

Российский велогонщик-чемпион погиб в ДТП в 13 лет

Lenta.ruиещё 2

Российский велогонщик Аким Левченко погиб в возрасте 13 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

Российский велогонщик-чемпион погиб в ДТП в 13 лет
Фото: Федерация велосипедного спорта России Федерация велосипедного спорта России

В организации заявили, что Левченко скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Мордовии. Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования семье, близким и друзьям спортсмена.

25 февраля Левченко одержал победу во Всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске. Он стал чемпионом в возрастной категории 13-14 лет и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Как сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Павел Костюков, Левченко входил в список кандидатов в национальную команду.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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