Российский велогонщик-чемпион погиб в ДТП в 13 лет

Российский велогонщик Аким Левченко погиб в возрасте 13 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России .

В организации заявили, что Левченко скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Мордовии . Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования семье, близким и друзьям спортсмена.

25 февраля Левченко одержал победу во Всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске. Он стал чемпионом в возрастной категории 13-14 лет и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Как сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Павел Костюков, Левченко входил в список кандидатов в национальную команду.