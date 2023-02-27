Сёстры Аверины выступят на чемпионате России

Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате России по художественной гимнастике по усечённой программе. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Чемпионат России проходит с 25 февраля по 4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Сегодня, 27 февраля, стартовал финал многоборья.

«Они не снялись. Завтра (28 февраля) выступают. И сегодня тоже будут делать по одному виду. Выступают по усечённой программе», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».