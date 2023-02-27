Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
37 минут назад

Умер единственный двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс

ТАССиещё 1

Единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс умер на 98-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сына бывшего легкоатлета.

Умер двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс
Фото: antalyamemurlarantalyamemurlar

Ричардс выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1952 и 1956 года. В 1948 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады. Легкоатлет дважды становился победителем Панамериканских игр (1951, 1955).

Среди женщин единственной двукратной олимпийской чемпионкой является россиянка Елена Исинбаева, победившая в 2004 и 2008 годах. В 2012 году она стала бронзовым призером Игр.

В 1984 году Ричардс баллотировался в президенты США.

Летние виды спорта,Елена Исинбаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий