Умер двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс

Единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс умер на 98-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сына бывшего легкоатлета.

Фото: antalyamemurlar antalyamemurlar

Ричардс выиграл золотые медали на Олимпийских играх 1952 и 1956 года. В 1948 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады. Легкоатлет дважды становился победителем Панамериканских игр (1951, 1955).

Среди женщин единственной двукратной олимпийской чемпионкой является россиянка Елена Исинбаева, победившая в 2004 и 2008 годах. В 2012 году она стала бронзовым призером Игр.