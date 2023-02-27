Умер олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс

Легендарный легкоатлет Боб Ричардс, единственный двукратный олимпийский чемпион в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом, умер на 98-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что знаменитый спортсмен скончался во сне в окружении родственников.

Боб Ричардс завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в 1948 году в Лондоне, затем стал чемпионом в Хельсинки (1952) и Мельбурне (1956). В 1951 и 1955 годах он становился победителем Панамериканских игр.

Кроме того, легкоатлет выступал в десятиборье.

Напомним, что Ричардс и россиянка Елена Исинбаева - единственные спортсмены, которым в прыжках с шестом удалось завоевать три медали Игр.