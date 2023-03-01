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11 минут назад

Шипулин об участии россиян в Олимпиаде: ситуация непростая, у нас много врагов

Газета.Ru

Депутат Госдумы России Антон Шипулин оценил шансы россиян выступить на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

Шипулин об участии россиян в Олимпиаде: ситуация непростая, у нас много врагов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Увидим на Олимпиаде 2026 года? Мы об этом сейчас можем мечтать или говорить. У нас непростая ситуация, много врагов, которые не хотели бы нас видеть. Но мы будем это обсуждать с федерациями", - сказал Шипулин.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

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Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик высказался о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.

ЧМ среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.

Летние виды спорта,Александр Гвоздик,Антон Шипулин,
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