Шипулин об участии россиян в Олимпиаде: ситуация непростая, у нас много врагов

Депутат Госдумы России Антон Шипулин оценил шансы россиян выступить на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.
"Увидим на Олимпиаде 2026 года? Мы об этом сейчас можем мечтать или говорить. У нас непростая ситуация, много врагов, которые не хотели бы нас видеть. Но мы будем это обсуждать с федерациями", - сказал Шипулин.
Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик высказался о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.
ЧМ среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.