Слушание по условно-досрочному освобождению бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, осужденного за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, состоится 31 марта. Об этом сообщает Франс Пресс.

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«Cовет по уcловно-доcрочному оcвобождению cообщил нам, что cлушание cоcтоитcя 31 марта 2023 года. Это внутренний процеcc», — cообщил юриcт южноафриканца Джулиан Найт.

36-летний Писториус в ночь на 14 февраля 2013 года убил свою девушку, несколько раз выстрелив в запертую дверь туалета. Позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя.

Изначально его признали виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорили к пяти годам тюремного заключения. Однако Писториус был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест.

В начале зимы 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал легкоатлета виновным в умышленном убийстве. Летом 2016 года Писториус был приговорен к шести годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение.

Однако прокуратура ЮАР оcпорила вердикт cначала в Верховном cуде Претории, а поcле отклонения апелляции — в Верховном апелляционном cуде, который удовлетворил ходатайcтво cтороны обвинения и вынеc в ноябре 2017 года приговор в виде 13 лет и 5 меcяцев тюремного заключения за умышленное убийcтво.