Международная федерация гимнастики продлила отстранение россиян

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщает официальный сайт FIG.
Вопрос о возвращении россиян и белорусов на турниры по спортивной и художественной гимнастике был рассмотрен во время заседания исполкома федерации, прошедшего 1-2 марта в швейцарской Лозанне.
Отстранение является бессрочным и действует до особого уведомления, а также распространяется на спортсменов, официальных лиц и судей. Оно может быть отменено в случае изменения обстоятельств.
Напомним, в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
4 марта Международная федерация гимнастики приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
Ранее петербургский «Зенит» подтвердил информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации сроком на шесть матчей Кубка России футболистов Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао.