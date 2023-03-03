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33 минуты назад

FIG одобрила смену спортивного гражданства бывшей российской гимнастки Симаковой

ТАСС

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России по художественной гимнастике Анастасии Симаковой, в 2022 году переехавшей в Германию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба FIG.

FIG одобрила смену спортивного гражданства гимнастки Симаковой
Фото: ТАССТАСС

Симакова сможет выступать за Германию с марта 2024 года. По правилам FIG, смена спортивного гражданства становится действительной через год после принятия решения.

Симаковой 18 лет. В июле 2019 года она выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, на котором в составе сборной России завоевала две золотые медали: в упражнениях со скакалкой и командном первенстве. Летом 2022 года спортсменка переехала в Германию к родителям и получила гражданство этой страны. 5 ноября 2022 года Симакова выступила на этапе чемпионата Германии за клуб "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), а 17 февраля она была включена в заявку итальянского клуба "Удинезе".

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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