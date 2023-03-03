FIG одобрила смену спортивного гражданства гимнастки Симаковой

Симаковой 18 лет. В июле 2019 года она выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, на котором в составе сборной России завоевала две золотые медали: в упражнениях со скакалкой и командном первенстве. Летом 2022 года спортсменка переехала в Германию к родителям и получила гражданство этой страны. 5 ноября 2022 года Симакова выступила на этапе чемпионата Германии за клуб "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), а 17 февраля она была включена в заявку итальянского клуба "Удинезе".