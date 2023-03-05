Французы высказались за допуск России на Олимпиаду в Париже

Почти три четверти опрошенных жителей Франции выступили за допуск российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в воскресенье сообщила газета L'Equipe со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической компанией Odoxa.
28% опрошенных считают, что российские спортсмены должны выступать под российским флагом. 44% респондентов считают, что россияне должны быть допущены до соревнований под нейтральным флагом.
Опрос проводился с 1 по 2 марта, в нем приняли участие 1 005 человек. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.