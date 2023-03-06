Международная федерация отстранила Ирину Винер на два года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отстранена от работы на международных турнирах на два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.
Отмечается, что решение было принято на заседании дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.
Согласно постановлению, Винер запрещается «участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль» в соревнованиях, проходящих под эгидой международных федераций.
В частности, она не может занимать должности тренера, главы делегации, как и любые другие официальные роли.
Период в два года, уточнили в пресс-службе, «будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине».