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1 час назад

Журова назвала надуманными причины решения FIG о дисквалификации Винер

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что считает надуманными обвинения, предъявленные президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер, отстраненной от работы на два года.

Журова назвала надуманными причины решения FIG о дисквалификации Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не помню, чтобы тренера отстраняли за то, что он пытался отстоять свою спортсменку, тем более вопросы к судейству были у всех. Все это абсолютно надуманно.

Дотянуть и сейчас выпустить это решение… Все время должны же быть какие то плохие новости про российский спорт, в допинге нас сейчас обвинить сложно, международных соревнований нет, вот теперь новая практика», — цитирует Журову «Матч ТВ».

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики (FIG) приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее стало известно, что согласно опросу Odoxa для Winamax и RTL, опубликованному в воскресенье, большинство французов (72%) считают, что российские спортсмены, исключенные из международных соревнований, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Летние виды спорта,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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