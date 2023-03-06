Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
36 минут назад

Появились подробности отстранения Винер Международной федерацией гимнастики

Lenta.ru

Международная федерация гимнастики (FIG) пояснила отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Подробности появились на сайте организации.

Появились подробности отстранения Винер Международной федерацией гимнастики
Фото: ТАССТАСС

В FIG рассказали, что Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации. Санкции против Винер начнут действовать через день после окончания отстранения российских гимнастов, действующего со 2 марта 2022 года, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет с 6 марта 2023-го.

Ранее 6 марта FIG отстранила Винер из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий