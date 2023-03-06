Появились подробности отстранения Винер Международной федерацией гимнастики

Международная федерация гимнастики (FIG) пояснила отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Подробности появились на сайте организации.

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В FIG рассказали, что Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации. Санкции против Винер начнут действовать через день после окончания отстранения российских гимнастов, действующего со 2 марта 2022 года, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет с 6 марта 2023-го.

Ранее 6 марта FIG отстранила Винер из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.