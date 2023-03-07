"Это слишком жесткий срок в данной ситуации, - сказал Свищев. - Тем более что ситуация уже давно прошла. С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG (Международная федерация гимнастики - прим. ТАСС) должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она - благодарность коллег, так скажем. Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики - это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер. Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам".