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1 час назад

Свищев считает, что отстранение Винер связано с ее позицией по принципиальным вопросам

ТАСС

Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях напрямую связано с ее позицией по принципиальным вопросам. Такое мнение ТАСС во вторник высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Это слишком жесткий срок в данной ситуации, - сказал Свищев. - Тем более что ситуация уже давно прошла. С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер сделала для развития художественной гимнастики, FIG (Международная федерация гимнастики - прим. ТАСС) должна была как минимум учесть этот факт. Особенно в таком виде спорта, где, по сути, Россия всегда шла впереди планеты всей, а за ней уже тянулись все остальные. И вот она - благодарность коллег, так скажем. Мы и так, конечно, никогда не ждем от них добра, но так поступать с фактически родоначальниками современной художественной гимнастики - это уже слишком. Думаю, что нужно рассмотреть вариант апелляции на данное решение. Оно совсем не соответствует той эпохе, которую олицетворяет в мировом спорте Ирина Винер. Считаю, что это наказание связано напрямую с ее позицией по принципиальным вопросам".

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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

Летние виды спорта,Видео,Ирина Винер,Дмитрий Свищев,Госдума,
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