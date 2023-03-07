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48 минут назад

Жуков считает, что художественная гимнастика после отстранения Винер шагнула к пропасти

ТАСС

Решение отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на шаг приблизило Международную федерацию гимнастики (FIG) к пропасти. Такое мнение ТАСС во вторник высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Еще один шаг к пропасти»: Жуков об отстранении Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я расцениваю это как очередной пример вмешательства политики в спорт, - сказал Жуков. - Ирину Александровну [Винер] наказали за критику судейства на Олимпийских играх, которая была абсолютно справедливой. Тот вклад, который внесла Винер в развитие мировой художественной гимнастики, нельзя сравнить ни с чьим другим. Международная федерация гимнастики, отстранив год назад россиян от своих стартов, обрубила сук, на котором сама сидела. А после принятия решения о дисквалификации Винер был сделан еще один шаг к пропасти".

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Александр Жуков,
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