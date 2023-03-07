«Еще один шаг к пропасти»: Жуков об отстранении Винер

"Я расцениваю это как очередной пример вмешательства политики в спорт, - сказал Жуков. - Ирину Александровну [Винер] наказали за критику судейства на Олимпийских играх, которая была абсолютно справедливой. Тот вклад, который внесла Винер в развитие мировой художественной гимнастики, нельзя сравнить ни с чьим другим. Международная федерация гимнастики, отстранив год назад россиян от своих стартов, обрубила сук, на котором сама сидела. А после принятия решения о дисквалификации Винер был сделан еще один шаг к пропасти".

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.