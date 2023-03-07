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1 час назад

Винер поблагодарила поддержавших ее после отстранения от международных соревнований

ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех, кто поддержал ее в ситуации с отстранением от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом она рассказала журналистам во вторник.

Винер поблагодарила всех за поддержку после отстранения от международных соревнований
Фото: ТАССТАСС

"По поводу вчерашних заявлений - я очень благодарна всем, кто поддерживает, - сказала Винер. - Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им за поддержку. Будем работать

"У нас все в порядке, дети работают, показывают блестящие программы, - отметила глава ВФХГ. - Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, все нормально".

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Дмитрий Чернышенко,Татьяна Тарасова,
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