Винер заявила, что России нечему учиться у мировой художественной гимнастики

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Аналогов российским спортсменам, тренерам и спортивным сооружениям в мировой художественной гимнастике нет. Об этом во вторник заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, выступая на церемонии вручения государственных наград в здании Олимпийского комитета России.

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"Я очень счастлива сегодня присутствовать здесь, - сказал Винер. - Благодарность президента РФ - что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас, спортсменов. За то, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался

"Сейчас у нас во дворце художественной гимнастики был [Вячеслав] Володин (спикер Госдумы - прим. ТАСС), он видел огромное количество детей, которые занимаются, - продолжила глава ВФХГ. - И без всякой подготовки они хором сказали спасибо. Он спросил: "У других стран тоже есть чему поучиться?". Нет, аналогов нашим залам, нашим гимнастам, наших тренерам в мире нет".

Во вторник в Олимпийском комитете России помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды женщинам из спортивной отрасли - выдающимся тренерам, врачам и другим специалистам. Винер была удостоена благодарности президента РФ за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Токио.

Винер также поблагодарила правительство РФ за поддержку спортсменов и тренеров. "Ради этого стоит жить. Спасибо правительству, что так относятся к спорту, это мирный участок работы. И сейчас, в такое время, даже больше уделяется внимание спортсменам и тренерам-преподавателям", - заключила Винер.