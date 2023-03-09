Ирина Винер прокомментировала свое отстранение

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер в эфире «Матч ТВ» заявила, что ее отстранение со стороны Фонда гимнастической этики (GEF) не повлияет на ее работу.

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В понедельник дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. В решении говорится, что Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую либо роль в международных соревнованиях, в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что эти меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

— Меня отстранили. Если отстранили специалиста, к которому приезжал весь мир… Мы выставляли на Олимпийские игры огромное количество стран — Японию, Венгрию, Армению, Казахстана, Узбекистан, США. Девочки у нас тренировались.

Наверное, они потеряли нас, они боятся приезжать. Но мы не потеряли ничего, у нас огромный потенциал, мы работаем.

Я не собираюсь ничего заканчивать, для меня это не играет никакой роли, вообще. Чемпионат мира я вела онлайн. Все было здорово. Через полтора месяца после Олимпиады был ЧМ, 8 из 9 медалей выиграла Россия.

— Есть перспективы, что нас вернут раньше, чем через пять лет?