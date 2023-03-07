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1 час назад

«Это какой-то нонсенс». Рудковская — об отстранениях Тарасовой и Винер

Чемпионат.com

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, высказалась об отстранении заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой от работы комментатором на финале Гран-при России, а также о дисквалификации главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

«Это какой-то нонсенс». Рудковская об отстранениях Тарасовой и Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это какой-то нонсенс, у меня заканчиваются слова. Лишать права голоса не просто великих тренеров, не просто легенд спорта, но буквально тех, кто этот спорт в России (да и в мире) олицетворяет, кто навсегда символ своего дела.

Татьяна Тарасова — фигурное катание! Ирина Винер — художественная гимнастика! Как, как, кто наделил таким правом, как были приняты эти решения? Загадка.

За год мы привыкли к санкциям со стороны европейских и западных стран. Мы смирились с санкциями в отношении наших спортсменок и спортсменов. Но когда санкции накладывают свои… При таком внешнем давлении… Нет, этого мне не понять», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,
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