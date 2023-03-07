«Это какой-то нонсенс». Рудковская — об отстранениях Тарасовой и Винер

За год мы привыкли к санкциям со стороны европейских и западных стран. Мы смирились с санкциями в отношении наших спортсменок и спортсменов. Но когда санкции накладывают свои… При таком внешнем давлении… Нет, этого мне не понять», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.