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1 час назад

Левитин уверен в допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Матч ТВ

Помощник Президента РФ Игорь Левитин в эфире «Матч ТВ» выразил уверенность, что российские спортсмены в конечном итоге будут допущены к квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Помощник Президента РФ оценил возможность допуска россиян к Олимпиаде
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В январе этого года МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело. Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и в участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.

Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле, — сказал Левитин «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2024 года в Париже запланированы с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Томас Бах,Игорь Левитин,
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