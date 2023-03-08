Помощник Президента РФ оценил возможность допуска россиян к Олимпиаде

— Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело. Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и в участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.