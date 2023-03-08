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1 час назад

Президент ВФХГ Винер фразой "будем работать дальше" ответила на свое отстранение

Газета.Ru

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех за поддержку после отстранения со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). 6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики FIG приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Президент ВФХГ одной фразой ответила на свое отстранение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поводу вчерашней новости благодарна всем, кто поддерживает. Были слова поддержки от Дмитрия Чернышенко, Татьяны Тарасовой, будем работать дальше, впереди много выступлений и соревнований", — приводит слова Винер "Матч ТВ".

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала отстранение Ирины Винер законным.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,Дмитрий Чернышенко,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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