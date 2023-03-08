Президент ВФХГ одной фразой ответила на свое отстранение

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех за поддержку после отстранения со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). 6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики FIG приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.