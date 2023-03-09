Мельникова эмоционально высказалась о неудачном выступлении на ЧР

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о причинах неудачного выступления на чемпионате России. В командных соревнованиях Мельникова упала на заходе на бревно, а также упала на брусьях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Мои выступления были сегодня просто отвратительны. Хочу поделиться тут своими мыслями и раскрыться немного, чтобы зритель понимал в чем же дело. Самое печальное то, что дело в моральном состоянии, а не физическом. Физически я готова прекрасно, а вот когда нет настроения или того самого огонька в глазах, то выходить и делать шикарную гимнастику не хочется. Это то, что со мной происходит на этих соревнованиях. Я ещё две недели назад знала, что выступления будут примерно такими.

У меня была сложная подготовка со слезами, нервами, я бежала из зала и скорее хотела закончить тренировку, с грустью ехала в зал, мне не очень хотелось там находиться, я попала в ту же самую яму, в которой была шесть лет назад, и я глубоко прожила те ужасные эмоции, воспоминания. Я плакала. Такого у меня не было давно.

Пыталась спасти ситуацию разными способами, но не вышло. Хотя, перед спартакиадой у меня была такая же ситуация, и спасти удалось все же, но на этот раз нет.

Все знают, что я сильно люблю гимнастику и как я трепетно и с любовью к ней отношусь, делая всё возможное, чтобы излучать эту любовь. Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018-2019, когда смогла создать вокруг себя комфорт и когда я обрела гармонию с собой, с тренером и гимнастикой.