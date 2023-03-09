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1 час назад

Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов

Sports.ruиещё 1

Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов.

Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему.

Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы.

Мы получили много таких приглашений, не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Это сделано, чтобы мы могли выступать на этих стартах», – сказала Винер.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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