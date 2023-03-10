«Я топчусь на месте»: чемпионка ОИ Мельникова об отстранении россиян

«Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте, то есть у меня нет возможности показать свою гимнастику. Для того, чтобы показывать что-то большее, нужно где-то в более серьезном месте это все реализовывать. А здесь, на чемпионате России, сделать это тяжело», — передает слова Мельниковой ТАСС.