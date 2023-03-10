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37 минут назад

Чемпионка ОИ Мельникова пожаловалась на отстранение россиян: я топчусь на месте

Газета.Ruиещё 1

Чемпионка Олимпийских игр 2020 года гимнастка Ангелина Мельникова высказалась об уровне чемпионата России по спортивной гимнастике в этом году.

«Я топчусь на месте»: чемпионка ОИ Мельникова об отстранении россиян
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте, то есть у меня нет возможности показать свою гимнастику. Для того, чтобы показывать что-то большее, нужно где-то в более серьезном месте это все реализовывать. А здесь, на чемпионате России, сделать это тяжело», — передает слова Мельниковой ТАСС.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что украинские спортивные федерации попросят МОК оставить отстранение россиян.

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