В Федерации фехтования России раскрыли детали допуска сборной к турнирам

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов раскрыл детали допуска российской и белорусской сборных к участию в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мамедов рассказал, что возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

«Каких-либо еще оговорок нет по поводу различных документов, как в других видах спорта. Сейчас Международная федерация фехтования (FIE) говорит про ожидание рекомендаций Международного олимпийского комитета, такое еще остается», — заявил функционер.

Он выразил благодарность коллегам, проголосовавшим за участие сборных в соревнованиях под эгидой FIE.

Ранее 10 марта издание Inside the Games сообщило, что FIE приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на турниры. Голосование прошло на внеочередном конгрессе организации.

9 марта появилась информация, что российских теннисистов, которых допустят к выступлениям на Уимблдоне-2023, могут обязать подписать кодекс поведения на турнире. Отмечается, что в документе будет прописан запрет на демонстрацию национальной символики и поддержку государства.